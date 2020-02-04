رياضة | بعد خلافه مع لامبارد.. كيبا يقترب من العودة للدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خلافه مع لامبارد.. كيبا يقترب من العودة للدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير أن نادي أتليتيك بلباو يسعى لضم حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

سمح أتليتكو بلباو لكيبا أريزابالاجا بالانتقال إلى ستامفورد بريدج في عام 2018 ، مقابل 71.6 مليون جنيه إسترليني ، مع عقد الإسباني عقدًا مع بلوز حتى عام 2025.

يدعى فرانك لامبارد المدير ما إذا كان يفصل مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، وذلك بعد عدد من الأخطاء التي ارتكبها .

Advertisements

وفقًا لصحيفة ذا صن ، فإن بلباو يراقب الوضع قبل إجراء اتصالات مع تشيلسي بشأن مدى توفر لاعبهم السابق.

وفي حالة رغبتهم في حروج الحارس كيبا ، فمن المحتمل أن يقبل تشيلسي خسارة مالية كبيرة على ما دفعوه قبل أقل من عامين.

ويضيف التقرير أيضًا أن كيبا أريزابالاجا قد يضطر إلى التفكير في خفض كبير في الأجور من أجل العودة إلى بيلباو.