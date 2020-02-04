رياضة | غيابات بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غيابات بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

وتضم القائمة:

محمد عواد - محمد ابو جبل في حراسة المرمى.

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محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- حازم امام في خط الدفاع.

طارق حامد - محمد حسن - احمد سيد زيزو - يوسف اوباما - اسلام جابر - محمد عنتر - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي في خط الوسط

عمر السعيد في خط الهجوم.

فيما جاء أبرز المستبعدين في القائمة: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد السلام و فرجاني ساسي ومحمود شيكابالا وكاسونجو ومصطفى محمد.