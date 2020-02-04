رياضة | بوجود إكرامي... تدريبات خاصة لحراس الأهلي بالتتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجود إكرامي... تدريبات خاصة لحراس الأهلي بالتتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات قوية تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق على هامش المران الجماعي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة .

وقاد يانكون التدريبات القوية للحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

وأدى الحراس الثلاثة تدريبات بالكرة بالإضافة إلى وحدات تدريبية فنية متنوعة.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.