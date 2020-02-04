رياضة | مدرب الأهلي يشكو سوء أرضية ملعب التتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يشكو سوء أرضية ملعب التتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى ديفيد سيزا المدير العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أرضية ملعب التتش بالجزيرة، خلال تدريب الفريق الجماعي.

وحاول سيزا، إصلاح الأرضية بقدمه قبل أن يتحدث مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في هذا الأمر لإيجاد حل خوفًا من الإصابات.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز سبورت بالدوري العام.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت، مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.