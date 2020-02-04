رياضة | جونيور أجايي يبشر الأهلي قبل مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونيور أجايي يبشر الأهلي قبل مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري.

وكان أجايي غاب عن تدريبات الأمس، بسبب نزلة برد قبل أن يشارك بصورة طبيعية اليوم.

على جانب آخر شارك محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، في التدريبات نافيًا كل الشائعات التي أكدت تجميده من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.