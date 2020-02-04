رياضة | عاجل.. تأجيل قرار الزمالك في أزمة السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل قرار الزمالك في أزمة السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه حالة عدم وجود الضمانات الأمنية المطلوبة من الحكومة القطرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة السوبر الإفريقي فسوف يصعد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي بالزمالك: "أنا أتعامل مع الموقف كمسؤول ورئيس نادي وليس كواحد من الجماهير.. أعلم أن الجماهير تتعامل مع الموقف بمشاعر المشجع ولكن أفعل ذلك من أجل حماية الفريق".

وأضاف مرتضى: "غدًا سيتم حسم الأمر بشكل نهائي بخصوص التعهد الأمني والمشاركة في السوبر الإفريقي ضد الترجي وسنتقابل مع الأخوة مسؤولي الاتحاد الإفريقي في قرعة بطولة إفريقيا من اجل سماع ردهم بشأن الضمانات الخاصة بالتأمين

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شروطه للعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 فبراير في قطر.

وكشف مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي عن شروطه وجاءت كالتالي:

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1- تعهد كتابي من الحكومة القطرية بتأمين بعثة الزمالك في قطر وعدم تقييد حريتهم

2- بالقبض على الضابط القطري أبوسنيدة ومحاكمته

3 – بعد تنفيذ الشرطين الأول والثاني، موافقة الحكومة المصرية على خوض مباراة السوبر الإفريقي

4 – موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك بأغلبية التصويت

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي يوم 14 من شهر فبراير الجاري بالدوحة.