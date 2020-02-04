رياضة | عاجل.. فايلر يرفض مشاركة صالح جمعة في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يرفض مشاركة صالح جمعة في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التش بمقر الجزيرة.

ويرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مشاركة اللاعب في التدريب الجماعي حيث أعلن في وقت سابق عدم حاجته لخدماته متمنيًا له الوفيق في النادي الذي سينتقل له.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٣٦ نقطة جمعهم بالفوز في ١٢ مباراة متتالية.