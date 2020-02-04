رياضة | الزمالك يطبع "تحيا مصر" وصورة السيسي على قمصانه بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطبع "تحيا مصر" وصورة السيسي على قمصانه بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه قام بطباعة قمصان خاصة للفريق الأبيض مكتوب عليها "تحيا مصر"، وبها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في مباراة الترجي الرياضي التونسي يوم 14 فبراير الجاري بالسوبر الإفريقي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الذي يعقد حاليا بمقر نادي الزمالك: "قمنا بطباعة قمصان للفريق الأول للزمالك مكتوب عليها تحيا مصر وعليها صورة الرئيس السيسي".

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وتابع: "ننتظر التعهد الخاص بالاتحاد الأفريقي وبعد موافقة الدولة سيتم تنفيذ قرار مجلس إدارة النادي".

وأضاف: "أطالب بتعهد كتابي من الحكومة القطرية بتأمين بعثة الزمالك في قطر وعدم تقييد حريتهم، كما أطالب بالقبض على الضابط القطري ابو سنيدة ومحاكمته، بعدها أنتظر موافقة الحكومة المصرية على خوض مباراة السوبر الإفريقي".

واختتم: "نحن في انتظار التعهد الخاص بتأمين البعثة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبعدها سنعمل بقرار مجلس الإدارة، عن نفسي غير راض بالمرة عن السفر إلى قطر ولكني سوف أحترم قرار الأغلبية بمجلس الإدارة".