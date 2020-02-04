رياضة | عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان لاعب الاهلي متورط مع المخابرات القطرية وهناك ملف كامل ضده.

وكشف مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي ان محمود عبد المنعم "كهربا" متورط مع المخابرات القطرية وهناك ملف كامل ضده.

وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وموقف النادي من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.