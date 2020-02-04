رياضة | عاجل.. مرتضى منصور يعلن شروطه النهائية لخوض السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضى منصور يعلن شروطه النهائية لخوض السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شروطه للعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 فبراير في قطر.

وكشف مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي عن شروطه وجاءت كالتالي:

1- تعهد كتابي من الحكومة القطرية بتأمين بعثة الزمالك في قطر وعدم تقييد حريتهم

2- بالقبض على الضابط القطري أبوسنيدة ومحاكمته

3 – بعد تنفيذ الشرطين الأول والثاني، موافقة الحكومة المصرية على خوض مباراة السوبر الإفريقي

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4 – موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك بأغلبية التصويت

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أشرف صبحي وزير الرياضة لعدم الوقوف إلى جانب القلعة البيضاء بدعوى التهديدات القطرية للاعبيه قبل مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 من شهر فبراير في الدوحة.

وقال مرتضى: "أين الدولة من تهديدات قطر.. أين وزير الرياضة الذي تحرك من أجل الأهلي بعد فيديو صبي سوداني والآن لم يتحرك سوى النائب العام".

أضاف: "هل أضحي باللاعبين لأن الجمهور يريد بطولة.. هل أسكت على كل هذه التهديدات لي ولأبنائي وللاعبين".

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي يوم 14 من شهر فبراير الجاري بالدوحة.