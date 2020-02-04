رياضة | مرتضى منصور: "قطر ليست دولة.. ولو عندهم كرامة يعتذروا عن استضافة الزمالك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: "قطر ليست دولة.. ولو عندهم كرامة يعتذروا عن استضافة الزمالك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فيديو لأحد الإعلاميين القطريين الذين قاموا بالهجوم على الرئيس السيسي والنظام المصري والجيش المصري

وعلق منصور على الفيديو بأن قطر لا نعتبرها دولة من الأساس وأنها بالنسبة لنا أقذر مكان في الخليج، أقول لهم: "لو عندكم كرامة اعتذروا عن استضافة الزمالك في أرضكم".

وأضاف: "مسؤول قطري قال إن بلاده لن تمنح المصريين الأعداء تأشيرات للدخول لقطر، وقال مسؤول قطري آخر أن قطر قادرة على احتلال مصر في نصف ساعة".

وتابع: "الأمور لم تنته عند هذا الأمر، تهديدات وسب وقذف وشتيمة وتحريض، فكيف أذهب إلى قطر لخوض مباراة في كرة القدم".