رياضة | كهربا يرد على التجميد عمليا في غياب أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يرد على التجميد عمليا في غياب أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأغلق كهربا الباب أمام التكهنات والشائعات التي ظهرت في الساعات الماضية حول تجميده مع الفريق أو خلافه مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، عقب إهداره للفرصة السهلة في مباراة الهلال السوداني الماضية.

فيما واصل أحمد فتحي مدافع الأهلي خوض التدريبات التأهيلية للتعافي من الإصابة على هامش المران الجماعي اليوم للفريق الأحمر.

ويعاني فتحي من آلام في الكاحل أجبرته على عدم المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الهلال السوداني التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١.

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وشارك فتحي في التدريبات البدنية للفريق الأحمر التي قدها توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٣٦ نقطة جمعهم بالفوز في ١٢ مباراة متتالية.