رياضة | متخطيا نيمار.. مبلغ خرافي يقدمه ريال مدريد لضم مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متخطيا نيمار.. مبلغ خرافي يقدمه ريال مدريد لضم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد يفكر في تقديم عرض رسمي بقيمة 250 مليون جنيه استرليني لضم مهاجم باريس سان جيرمان الفنرسي كيليان مبابي.

ويعتبر اللاعب الدولي الفرنسي أهم عناصر باريس سان جيرمان ، إلا أن يتبقى مدة تقل عن عامين ونصف في عقده ، وذلك يؤدي إلى عدم اليقين بشأن مستقبله.

ومن المتوقع أن يبذل باريس سان جيرمان كل محاولة للحفاظ على اللاعب الذي ساهم في 82 مباراة من 104 مباراة في جميع المسابقات.

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ووفقًا للتقارير الواردة في أسبانيا ، يواصل ريال مدريد مراقبة الوضع قبل نهج قياسي عالمي محتمل قبل بداية الموسم المقبل.

كما أن ريال مدريد على استعداد لدفع مبلغ 250 مليون جنيه إسترليني ، متغلبًا بشكل مريح على ما دفعته باريس سان جيرمان مقابل نيمارفي عام 2017.

وقد تم ربط اسم ليفربول مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في الفترة الأخيرة للحصول على حدماته واللعب للنادي الأنجليزي.