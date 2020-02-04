رياضة | عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أشرف صبحي وزير الرياضة لعدم الوقوف إلى جانب القلعة البيضاء بدعوى التهديدات القطرية للاعبيه قبل مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 من شهر فبراير في الدوحة.

وقال مرتضى: "أين الدولة من تهديدات قطر.. أين وزير الرياضة الذي تحرك من أجل الأهلي بعد فيديو صبي سوداني والآن لم يتحرك سوى النائب العام".

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أضاف: "هل أضحي باللاعبين لأن الجمهور يريد بطولة.. هل أسكت على كل هذه التهديدات لي ولأبنائي وللاعبين".

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي يوم 14 من شهر فبراير الجاري بالدوحة.