رياضة | مرتضى يذيع "سيديهات" خطة اغتياله: "طظ في قطر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى يذيع "سيديهات" خطة اغتياله: "طظ في قطر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تلقيه رسائل تهديد واضحة وصريحة بقتله وقتل أبنائه وأحفاده في حالة عدم السكوت على قطر

وأذاع مرتضى منصور في مؤتمر صحفي تسجيلات خاصة لفرد مصري أثناء مكالمته مع الضابط القطري أبوسنيدة من أجل استعجال قرار اغتياله حيث أشار إلى وجود حملة شرسة ضده خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف مرتضى: "تلقيت رسائل تقول اعتذر لقطر وسوف يتم وقف الحملة الشرسة ضدك وأنا أقول لهم طظ في قطر.. كيف أخوض مباراة السوبر الإفريقي في وجود كل هذا الكم من التهديدات الصريحة بالقتل".