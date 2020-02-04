اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش النجم الساحلي جول Etoile Sportive

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش النجم الساحلي جول Etoile Sportive والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط بث مباشر مباراة النجم الساحلي والصفاقسي يلا شوت في مقابلة مؤجلة من الاسبوع العاشر من الدوري التونسي يصطدم النجم الساحلي بنظيره الصفاقسي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير الجاري ، وذلك على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة "المنزه"، وتبدأ المواجهة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، ويدخل النجم اللقاء برصيد 18 نقطة من 12 لقاء حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في ثلاث وتلقي 4 هزائم كان ثلاث منهم في آخر أربع مباريات مما ادى الى تراجع الفريق إلى المركز السادس بجدول الترتيب، بينما يبحث النادي الصفاقسي بدفعة قوية بعد الفوز في اللقاء الماضي وارتفاع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع وتمكن الصفاقسي من الفوز في ثماني مباريات وتلقى أربع هزائم.

بعد تأهل الفريق إلى دور الثمانية من بطولة دوري ابطال افريقيا ، هاجم المدير الفني الأسباني جاريدو لفريق النجم الساحلي مجلس إدارة الفريق قائلا ، نجحنا في تحقيق هدفنا وهو التأهل لربع نهائي البطولة في صدارة المجموعة. وتابع جاريدو اللاعبون يستحقون ملعبا خاصا بهم وأيضا يجب أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية ، وأختتم جاريدو تصريحاته "وضع الفريق أصبح لا يطاق والآن وبعد ضمان التأهل يجب إيجاد حلول لجميع الأزمات " ، وبعد تلك التصريحات أصبح الإسبانى جاريدو قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق ، وعلى سياق آخر اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم "الفيتو" تجاه كل الأندية التي لم تقم بسداد ما عليها من مستحقات ، عدم قيد اي لاعب الا بعد سداد المستحقات القديمة ،واتخذت الجامعة هذا القرار لحاجته الأندية لقيد الصفقات الجدد .