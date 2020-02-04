اونلاين | رابط بدون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي اليوم 4-2-2020 في الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط بدون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي اليوم 4-2-2020 في الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم لكم بوابة الخليج 365 خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4-2-2020 على ملعب المنزه في إطار منافسات الأسبوع العاشر من بطولة في

الدوري التونسي لكرة القدم " الرابطة التونسية المحترفة الأولى ".

موعد مباراة النجم الساحلي والصفاقسي اليوم والقنوات الناقلة .

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ستنطلق مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي في

تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر ، الرابعة بتوقيت السعودية ، الخامسة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة Television Tunisienne 1 بصوت المعلق الرياضي شهير الكافي كما ستنقل عبر قناة Alkass One HD الرياضية .

بث مباشر مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي اليوم .

النجم الرياضي و الصفاقسي الساعة 3 علي قناة 1