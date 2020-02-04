اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT (طريق الزمالك)

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تترقب أنظار عشاق كرة القدم التونسية بث مباشر مباراة النجم الساحلي والصفاقسي حيث نتابع معًا محبي الدوري التونسي لايف رابط مباراة النجم الساحلي والصفاقسي والتي ستقام على الملعب الأولمبي برادس مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري لعام 2020 وذلك في إطار منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الرابطة التونسية المحترفة الأولى ومن المقرر أن تنطلق مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسودان الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية بتوقيت دولة تونس .

ومن المتوقع أن تحظى مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي اليوم بدون تقطيع في الدوري التونسي بمتابعة جماهيرية كبيرة حيث يخوض فريق النجم الساحلي التونسي لقاء اليوم تحت قيادة المدرب خوان كارلوس جاريدو وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة حصدها من 12 مباراة حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات وسقط الفريق في فخ الهزيمة أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة الجولة السابقة والتي أقيمت على الملعب الأولمبي برادس بث حي مباراة النجم الساحلي والصفاقسي على اليوتيوب بجودة عالية اتش دي sfaxien vs ess en direct .

وبناءً على اهتمامات الجماهير المحبة للدوري التونسي نقدم لكم مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي على قناة الكاس التونسية الرياضية حيث يخوض فريق الصفاقسي اللقاء تحت قيادة المدرب فتحي الجبال وهو في المركز الرابع في دوري الرابطة التونسية المحترفة الأولى برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف فقط عن فريق الملعب التونسي الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط ويخوض الفريق المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على هلال الشابة بهدفين دون رد في الجولة السابقة على ملعب الطيب المهيري نقل مباشر مباراة النجم الساحلي والصفاقسي .

متابعة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي اليوم بجودة عالية لايف ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي Television Tunisienne 1 و Alkass One HD الحاصلين على حقوق بث البطولة يذكر أن أخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في نهائي بطولة كأس تونس الموسم الماضي وانتهت بفوز الصفاقسي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في الوقت الأصلي للمباراة والتي أقيمت على الملعب الاولمبي واليكم أون لاين مباراة النجم الساحلي والصفاقسي اليوم بدون تقطيع بالدوري التونسي .