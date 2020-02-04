اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة هيمنته على الكرة الفرنسية، حينما يقابل نانت لكن المباراة لن تكون سهلة بسبب إقامتها خارج أرضه، وبالتحديد على ملعب لا البوجوار في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

في المباراة الماضية بالدوري فريق نانت خسر خارج أرضه من رين بثلاثية مقابل هدفين، سجل الأهداف لرين رافينها في الدقيقتين 71 و97 وبينجامين بوريجايد في الدقيقة 95، أما للضيوف فسجل داميا ندا سيلفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47 بالإضافة إلى موسيس سيمون في الدقيقة 80.

أما باريس سان جيرمان في الأسبوع 22 فاز على مونبيليه بخماسية نظيفة، سجلها باولو ساربيا في ادلقيقة 8 وأنخيل دي ما ريا في الدقيقة 41 ودانييل كونجري في الدقيقة 44 بالخطأ في مرماه وكيليان مبابي في الدقيقة 57 ولايفن كورزاوا في الدقيقة 65.

يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي فريق باريس سان جيرمان بـ 55 نقطة، أما نانت ففي المرتبة التاسعة بـ 32 نقطة.

ويقدم إليكم «آس آرابيا» كل ما تريد معرفته عن المباراة.

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موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تقام المباراة في تمام الساعة 22:05 بتوقيت القاهرة و23:05 بتوقيت مكة المكرمة و21:05 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تقام المباراة على ملعب لا البوجوار

القنوات الناقلة لمباراة نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

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تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 6 وTV 5 Monde Afrique وTV5 Monde Maghreb Orient.

معلق مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

يعلق على المباراة جواد بدة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت الثلاثاء وهو يوم الرابع من شهر فبراير وهو الشهر الجاري من هذا العام الحالي 2020 وعلى كل تفاصيل المباراة القوية بين الفريقين ضمن مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم من هذا الموسم الحالي 2019-2020، حيث تعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة ضد نانت ضمن مباريات الدوري الفرنسي من أفضل مباريات الثلاثاء التي سوف يتابعها الملايين من الناس من محبي ومتابعي الفريق الفرنسي الكبير من الدول العربية والأجنبية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت

أعلن اتحاد كرة الفرنسي في الفترة الأخيرة عن مواعيد مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم من موسم 2019-2020 لهذا الأسبوع ومن ضمنها موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت الثلاثاء 4-2-2020 الذي سوف نتعرف عليه في المقال، حيث أوضح أن هذه المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر وخمس دقائق حسب توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الحادية عشر وخمس دقائق حسب توقيت كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والدول المحيطة بهم بشكل عام.

على أن يكون موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق حسب توقيت كل من جمهورية مصر العربية والسودان وسوريا وفلسطين وليبيا مع اختلاف التوقيت بالنسبة إلى باقي البلدان العربية الأخرى، وفي تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق سوف تنطلق مباراة باريس سان جيرمان القادمة ضد نانت ضمن مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم ، والتي يتوقع الكثير من المحللين أن تكون مواجهة من العيار الثقيل وفي ظل عدم وجود مباريات قوية فإن المباراة هي أفضل مباريات الثلاثاء بالفعل.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة الناقلة لكل مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم من هذا الموسم الحالي 2019-2020 عن القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت ضمن مباريات هذا الدوري الكبير أحد الدوريات الخمس الكبرى في العالم أجمع، وأوضحت أن قناة بي إن سبورت الرياضية المشفرة 6 اتش دي سوف تكون هي القناة الناقلة لهذه المباراة القوية بين الفريقين، وأن معلق المباراة سوف يكون هو المعلق جواد بدة أحد المعلقين المميزين بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

كما أعلنت قناة بي إن سبورت الرياضية المشفرة 6 اتش دي عن استوديو تحليلي سوف يكون قبل المباراة مع مجموعة من النقاد والمحللين ونجوم كرة القدم السابقين من أجل الحديث عن تشكيل كل فريق قبل بداية هذه المباراة ومستوى الفريقين في المباريات الماضية بالنسبة إليهم، ثم الحديث عقب نهاية المباراة عن كل الإحصائيات بشكل عام وما قدم كل فريق في هذه المباراة القوية مساء الثلاثاء.

. باريس سان جيرمان الساعة 10.5 علي قناة 6