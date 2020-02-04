اونلاين | رابط سريع بدون تقطيع ..مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت اليوم في الدوري الفرنسي

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نقدم لكم موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت، في الدوري الفرنسي، والقنوات الناقلة.

ومن المنتظر أن يحتضن ملعب لا البوجوار مباراة نانت وباريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي،اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة وخمس دقائق، وسيذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 6.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في الجولة الماضية بالدوري الفرنسي في الفوز على مونبيلييه بخماسية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من بابلو سارابيا، وأنخيل دي ماريا، ودانييل كونجري بالخطأ في مرماه، وكيليان مبابي، ولايفين كورزاوا، ومن جهة أخرى، فإن نانت تلقى خسارة خارج أرضه أمام رين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن مارسيلا الوصيف، فيما جاء نانت تاسعًا بـ32 نقطة.

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تحوم الشكوك حول مشاركة نيمار نجم بارس سان جيرمان للإصابة التي تعرض لها في اللقاء الماضي أمام مونبيلييه، وبالتالي فإن فرصته أمام نانت ضعيفة.

وأوضحت تقارير صحفية أنه في حال شعور نيمار بتحسن فإنه سيكون موجودًا أمام ليون، مساء الأحد المقبل.

يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة هيمنته على الكرة الفرنسية، حينما يقابل نانت لكن المباراة لن تكون سهلة بسبب إقامتها خارج أرضه، وبالتحديد على ملعب لا البوجوار في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

في المباراة الماضية بالدوري فريق نانت خسر خارج أرضه من رين بثلاثية مقابل هدفين، سجل الأهداف لرين رافينها في الدقيقتين 71 و97 وبينجامين بوريجايد في الدقيقة 95، أما للضيوف فسجل داميا ندا سيلفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47 بالإضافة إلى موسيس سيمون في الدقيقة 80.

أما باريس سان جيرمان في الأسبوع 22 فاز على مونبيليه بخماسية نظيفة، سجلها باولو ساربيا في ادلقيقة 8 وأنخيل دي ما ريا في الدقيقة 41 ودانييل كونجري في الدقيقة 44 بالخطأ في مرماه وكيليان مبابي في الدقيقة 57 ولايفن كورزاوا في الدقيقة 65.

باريس سان جيرمان الساعة 10.5 علي قناة 6