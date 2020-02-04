اونلاين | بدون تقطيع.. شاهد مباراة فالنسيا وغرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا الثلاثاء 4/2/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. شاهد مباراة فالنسيا وغرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا الثلاثاء 4/2/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي فالنسيا وغرناطة في مباراة قوية على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ويبث اللقاء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت الرياضية.

وقد تأهل فالنسيا حامل اللقب للموسم الماضي بعد الفوز على فريق كولتورال ليونيسا بأربعة أهداف لهدفين بركلات الجزاء في مباراة دور الـ16، وسوف يبذل لاعبي الفريق قصارى جهودهم للفوز بهذا اللقاء والتأهل لنصف النهائي والسر نحو التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

في المقابل، تأهل فريق غرناطة بعد تخطي عقبة دور الـ16 أمام فريق بطليوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية وصعبة على الفريقين، مما يجعل هذه المباراة أيضًا ستكون صعبة على الفريقين.

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موعد مباراة فالنسيا وغرناطة ..

22:00 بتوقيت مصر

23:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وغرناطة..

beIN SPORTS HD3

نتيجة وملخص مباراة فالنسيا وسيلتا فيجو الدوري الإسباني

نتيجة مباراة غرناطة وبطليوس كأس ملك إسبانيا

فالنسيا الساعة 10 علي قناة 3