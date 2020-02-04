اونلاين | «كورة لايف live» مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

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رالف هاسنهوتل المدير الفني لفريق ساوثهامبتون قد أعتمد علي الشكل الخططي 4-4-2 شكل خططي يعطي كثافة عددية كبيرة في وسط الميدان بالإخص أن ثنائي الأطراف موسى دجينيبو وناثان ريدموند يقومون بالدخول لمنطقة العمق وذلك علي حساب مسار الكرة حيث إذا كان مسار الكرة بالجانب الأيمن لفريق ساوثهامبتون نجد الجناح الأيسر ناثان ريدموند يقوم بالدخول لعمق الميدان كذلك الحال بالنسبة الدولي المالي موسى دجينيبو يقوم بالدخول للعمق في حال وجود الكرة بالجانب الأيسر وذلك من أجل إعطاء فريقة الأفضلية العددية في وسط الميدان وبالتالي يقوم بالضغط علي وسط ميدان ليفربول الذي يعتبر أضعف خطوط الريدز كذلك من ضمن الأمور التي كانت تعطي فريق ساوثهامبتون أفضلية عددية في وسط الميدان هو النزول المتكرر من جانب المهاجم الثاني اللاعب داني إنجز وذلك من أجل تأدية دور دفاعي وليس من أجل التحرك بين الخطوط أو المساندة في نقل الكرة أو ما شابة ذلك.