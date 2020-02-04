بوجبا يخبر زملائه بما ينوي القيام به هذا الصيف

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أخبر اللاعب بول بوجبا زملائه في مانشستر يونايتد أنه لا يزال يريد مغادرة النادي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة حسبما ذكرت النشرة المسائية في مانشستر.



وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في ست مباريات هذا الموسم بسبب إصابتين منفصلتين في الكاحل ، فيما لا يزال مرتبطـًا بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس هذا الصيف.

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وكشف مصدر من داخل غرفة خلع الملابس أن رأس بوجبا ليس موجودًا حاليًا في النادي، فيما يعتقد غالبية اللاعبين أن النجم الفرنسي لن يبقى وأن الأصدقاء وزملائه يتفهمون موقفه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد أوضح في يونيو الماضي إنه ينوي خوض تحدٍ جديد، في حين ادعى وكيل أعماله مينو رايولا أنه بصدد عملية نقل لم تتحقق مؤخرًا.

قيمة بول بوجبا السوقية تنخفض مع مانشستر يونايتد بنسبة كبيرة.

وطالب مانشستر يونايتد بمبلغ 180 مليون جنية إسترليني في الصيف الماضي للموافقة على بيع بوجبا، وهو ما تسبب في عزوف بعض الأندية الكبرى عن التعاقد معه ومن بينها يوفنتوس وريال مدريد. ودخل لاعب الوسط الفرنسي في آخر 18 شهرًا على عقده، مع وجود خيار لدى اليونايتد بتجديد العقد حتى عام 2022، لكن إصابات الكاحل المزعجة وتراجع قيمته قد يدفع المسؤولين للموافقة على بيعه.