مواعيد مباريات الجولة الـ١٧ من الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الثلاثاء 4 فبراير 2020

تنطلق يوم غدٍ الأربعاء 5 فبراير، مباريات منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بموسمه الرياضي 2019/20.



ويتواجد نادي الهلال في المركز الأول بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 35 نقطة ويليه النصر بـ34 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث بـ30 نقطة.

فيما لا يزال ضمك في المركز الاخير بجدول الترتيب ومعه 10 نقاط بالتساوي مع الفتح ويأتي العدالة في المركز الرابع عشر ومعه 11 نقطة وذلك بعد مرور 16 جولة.

ويتصدر الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفاً ثم يليه عبدالرزاق حمدالله بـ12 هدفًا وعمر السومة بـ11 هدفًا.

وإليكم مواعيد مباريات الجولة 17 من الدوري السعودي:

– ضمك × العدالة: يحل العدالة ضيفاً على ضمك في افتتاح مباريات الجولة 17 وذلك على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم الأربعاء 5 فبراير عند تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع على القنوات السعودية الرياضية 1. ويحتل ضمك المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط بينما العدالة في المركز الرابع عشر بـ11 نقطة.

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– التعاون × الاتحاد: يستضيف التعاون على ملعبه “الملك عبدالله ببريدة”، منافسه الاتحاد مساء يوم الأربعاء وذلك عند تمام الساعة الـ6:25 بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل على القنوات السعودية الرياضية 2. ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بينما الاتحاد بـ16 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة.

– الهلال × الرائد: يستعد ملعب “جامعة الملك سعود” في الرياض، لاستضافة مباراة الهلال مع الرائد مساء يوم غدٍ الأربعاء 5 فبراير عند تمام الساعة الـ8:20 بتوقيت مدينة مكة المكرمة وستذاع على القنوات السعودية الرياضية 1. ويحتل الهلال الهلال المركز الأول برصيد 35 نقطة بينما الرائد في المركز السادس وفي جعبته 27 نقطة.

– النصر × الفتح: يقتح ملعب “فيصل بن فهد” أبوابه لاستضافة مباراة النصر والفتح يوم الخميس القادم 6 فبراير عند تمام الساعة الـ6:20 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وستذاع على القنوات السعودية الرياضية 1. ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة ومعه 34 نقطة بينما الفتح في المركز الخامس عشر بـ15 نقطة.

– الأهلي × الاتفاق: يلتقي الأهلي مع الاتفاق على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة مساء الخميس في تمام الساعة الـ8:20 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وستذاع على القنوات السعودية الرياضية 2. ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة بينما الاتفاق بالمركز الحادي عشر ومعه 22 نقطة.

– أبها × الوحدة: سيكون ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، على موعد مع مباراة قوية بين أبها والوحدة يوم الجمعة 7 فبراير في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وستذاع على القنوات السعودية الرياضية 2. ويتواجد الفريق الأبهاوي صاحب الضيافة في المركز التاسع ومعه 23 نقطة بينما الوحدة بالمركز الخامس ومعه 27 نقطة.

– الحزم × الفيحاء: يخوض الحزم مباراة قوية ضد الفيحاء مساء يوم الجمعة في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وستذاع على القنوات السعودية الرياضية 3. ويحتل الحزم المركز الثالث عشر بـ16 نقطة بينما الفيحاء بالمركز العاشر ومعه 21 نقطة.

– الفيصلي × الشباب: وتختتم منافسات الجولة 17 بمباراة قوية بين الفيصلي والشباب ستقام يوم الجمعة على ملعب الملك سلمان عند تمام الساعة الـ8:20 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع على القنوات السعودية الرياضية 1. ويحتل الفيصلي بالمركز الثامن بجدول الترتيب ومعه 24 نقطة بينما الشباب في المركز الـ25 نقطة.