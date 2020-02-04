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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليفربول السابق: النادي سيتخلص من صلاح إذا تعاقد مع مبابي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
صرح تشارلي آدم لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق بأن النادي سيتخلص من نجمه المصري محمد صلاح إذا نجح الريدز في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشارت الصحف الإنجليزية في الأيام القليلة الماضية عن سعي نادي ليفربول في التعاقد مع كيليان مبابي هدف ريال مدريد الإسباني الأول منذ فترة طويلة.
التعاقد مع النجم الفرنسي سيكون صعبًا، وبمبلغ كبير بكل تأكيد، لذلك على ليفربول التضحية بأحد نجومه من أجل الظفر بخدمات مبابي، وتشارلي آدم يرى أن صلاح سيكون الضحية.
ليفربول سيتخلص من محمد صلاح إذا نجح في التعاقد مع مبابى
وتحدث تشارلي آدم للمحطة الإذاعية “بي بي سي” قائلاً “سيكون من الصعب إقحام مبابي في تشكيلة ليفربول الحالية، فبالنظر لما يقدمه روبيرتو فيرمينيو الذي يعتبر ركنًا أساسيًا في طريقة لعب الفريق”.
وأضاف “وأيضا صلاح وساديو ماني اللذان يقدمان مستويات استثنائية مع الفريق”. وتابع “من رأيي ليفربول يجب أن يتخلص من محمد صلاح إذا رغب في التعاقد مع كيليان مبابي؛ لأن مبابي سيكون أفضل لاعب في العالم بالمستقبل القريب”.
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