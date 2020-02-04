شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو وست هام يخاطرون بخسارة نصف رواتبهم في حال الهبوط من البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخاطر لاعبو نادي وست هام الإنجليزي بخسارة نصف رواتبهم في حال عدم نجاحهم بالبقاء في الدوري الإنجليزي بنهاية هذا الموسم.
وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن معظم اللاعبين لديهم بنود في عقودهم تنص على خفض رواتبهم في حال الهبوط إلى الدرجة الأولى «التشامبيونشيب».
وأوضحت الصحيفة أن هذه البنود تضعها الأندية من أجل حماية نفسها على الجانب المادي في حال الهبوط، إذ ستخسر العائد المالي للبث التليفزيوني الخاص بالبريميرليج.
وأضاف التقرير الإنجليزي أن هناك نسبًا متفاوتة ستنخفض بها رواتب اللاعبين، إلا أن بعض أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق ستنخفض عقودهم بنسبة 50 في المائة في حالة الهبوط.
ويقبع وست هام حاليًا في منطقة الهبوط محتلًا المركز الـ 18 برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن صاحب المركز الـ 17 أستون فيلا.
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