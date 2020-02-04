شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للقاء حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلًا من: محمد عواد، ومحمد أبوجبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمد عبدالغني، ومحمود الونش، وعبدالله جمعة، ومحمد عبدالشافي، وحازم إمام، في خط الدفاع، وطارق حامد، ومحمد حسن، وأحمد سيد زيزو، ويوسف أوباما، وإسلام جابر، ومحمد عنتر، ومحمد أوناجم، ومصطفى فتحي، وأشرف بن شرقي، في خط الوسط، وعمر السعيد في خط الهجوم.