شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن قائمة مباراة حرس الحدود.. عودة بن شرقي وغياب مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري. وتضم القائمة: محمد عواد - محمد ابو جبل في حراسة المرمى Advertisements محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- حازم امام في خط الدفاع طارق حامد - محمد حسن - احمد سيد زيزو - يوسف اوباما - اسلام جابر - محمد عنتر - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم.

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