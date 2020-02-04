شكرا لقرائتكم مرتضي يعرض خطابات الزمالك إلى الاتحاد الأفريقى بشأن السوبر فى قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على عرض الخطابات المرسلة من جانب القلعة البيضاء إلى الإتحاد الأفريقى بشأن لقاء السوبر المحدد له 14 فبراير الجارى بين الزمالك و النجم الساحلى .

وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يقيمه رئيس الزمالك حاليا للحديث عن لقاء السوبر الافريقي الذى سيقام فى قطر بين الزمالك والترجي .

أكد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيسافر إلى قطر للمشاركة فى السوبر الأفريقى حال وصول تعهد أمنى حكومى رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، حيث تم طباعة تى شيرتات تحيا مصر وصور السيسى وسيتم توزيعها على اللاعبين لرفعها فى الاستاد هناك.

وأَضاف منصور أن هناك وفدا سافر أول أمس إلى المغرب، ومعهم هانى أبو ريدة، فى نفس الطائرة، وتم تحديد موعد مع المدير التنفيذى وأعضاء الكاف واطلعوا على المستندات باللغة الإنجليزية والفرنسية.

وأشار رئيس النادى إلى أن الكاف أبلغنا انه سيحصل على تعهد كتابى من الحكومة القطرية والاتحاد القطرى بضمان وسلامة اللاعبين، والقبض على أبو سنيدة ضابط المخابرات القطرى، مثلما حدث فى السودان للحفاظ علي سلامة وحياة البعثة المغادرة، كما أن الزمالك اشترط موافقة الحكومة المصرية على المشاركة فى المباراة.

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وتطرق منصور إلى أن رأيه الشخصى هو عدم تفضيل السفر، حتى وإن وافقت الحكومة المصرية، لذلك نحن فى انتظار وصول خطاب من الكاف بالتعهد الأمنى والحكومى الرسمى من الاتحاد القطرى وكذلك موافقة الحكومة المصرية.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، موعداً لبطولة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى، على ملعب نادى الغرافة القطرى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

ورفض رئيس نادى الزمالك، سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.

كان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة الزمالك، قد أكد أن من مصلحة الأبيض نجاح مباراة السوبر الأفريقى لكن بشرط تأمين البعثة بالكامل خلال التواجد فى دولة قطر وهذه مسئولية الاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف "، مؤكدا أن مسئولى الزمالك فى انتظار قرار رسمى بذلك الأمر.

وأوضح أحمد مرتضى منصور أنه طالب الاتحاد الافريقى لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد بتحمل مسئولية تأمين بعثة الزمالك فى دولة قطر، خلال مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، وأنه لابد من المساواة مثل الأهلى حيث تم القبض على الشخص الذى هدد الاحمر قبل التوجه الى السودان، و لابد من القبض أيضا على الأشخاص في قطر التى تهدد الزمالك، لافتا إلى تنظيم رحلة طيران خاصة إلى قطر وهذا الأمر تمت مناقشته من قبل وزير الشباب والرياضة".