شكرا لقرائتكم بيراميدز يرفض إذاعة مباراته أمام النادي الأهلي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأرجع السبب إلى عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية.

كما أن نادي بيراميدز لم يحصل على مستحقاته المالية الخاصة ببث مباريات الموسم الماضي من شركة بريزنتيشن، على الرغم من أن اتحاد الكرة يشترط الحصول على نسبته من حقوق البث المنصوص عليها في العقود مع بداية الموسم ليوافق على فتح باب القيد، وهو ما اضطر معه النادي لسداد تلك القيمة المالية لقيد لاعبيه دون أن يحصل على أي مقابل مادي من الشركة الراعية، علما بأن بيراميدز ليس هو النادي الوحيد الذي يشكو من تلك المعاملة من شركة بريزنتيشن منذ بداية الموسم.

ونادي بيراميدز تعامل مع الشركة بحسن نية ومن منطلق مسئوليته الوطنية تجاه كرة القدم المصرية ومتابعيها منذ انطلاق الموسم ووافق على بث مبارياته لحين توقيع العقود، إلا أن الشركة لم تقابل ذلك بالمثل، ولم تهتم بتسديد المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي، ولم تصل لأي اتفاق رسمي أو شفهي، ولم تسعى الشركة لتوقيع العقود حتى الآن، وبالتالي قرر النادي إيقاف تعامله مع الشركة لحين تغيير الوضع القائم، وعدم إذاعة مبارياته بداية من لقاء الأهلي.

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فى سياق متصل يُجهز الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، مفاجآت في التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الأهلي، يحث يرغب الخواجة الكرواتي فى تحقيق الفوز على متصدر المسابقة ومواصلة الزحف نحو المقدمة وتأمين تواجده في المربع الذهبي للبطولة.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 5 وخسر 3، وسجل لاعبوه 24 هدفًا، وسكنت شباكه 17، فيما يعتلى المارد الأحمر الصدارة برصيد 36 نقطة، بعما خاض 12 مباراة، حقق الفوز فيهم جميعًا ولم يخسر أو يتعادل في أي لقاء، وسجل لاعبوه 35 هدف، وسكنت شباكه هدفين فقط، ليصبح أقوى خط دفاع وهجوم في الدوري حتى الآن.

وأكد تشاتشيتش، أنه خاض آخر مواجهتين في بطولة الكونفدرالية أمام أينوجو رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني في دور المجموعات، ببعض الوجوه الجديدة من أجل تجهيزهم واختيار الأفضل من أجل الاعتماد عليه في الفترة المقبلة، مشددًا على أن مواجهة المارد الأحمر تحمل طابع مختلف عن باقى المواجهات الماضية، نظرًا للعقدة التي مثلها بيراميدز للأهلي فى المواجهات التى جمعتهما سواء بالدوري أو كأس مصر، بخلاف الشعبية الجماهيرية التي يتمتع بها المارد الأحمر.

فى الوقت ذاته، بدأ المدير الفني لبيراميدز وضع عدة سيناريوهات وتجهيز أكثر من لاعب لتعويض غياب عبد الله السعيد قائد الفريق وصانع ألعابه، الذي سيغيب عن واجهة الأهلي بسبب الإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادي مصر، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى، وأكد تشاتشيتش أن غياب السعيد سيكون مؤثر على أداء بيراميدز خاصة وإنه يعد من أحد الأعمدة الأساسية للفريق، وأهم مفاتيح لعبه.