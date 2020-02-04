شكرا لقرائتكم مدرب أرسنال يعول على معسكر دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه لم يطبق بعد أسلوبه الهجومي في النادي اللندني لكنه يأمل أن يساعد معسكر الفريق التدريبي في دبي في شحن طاقات اللاعبين ومساعدتهم على استيعاب أفكاره.

وتعادل أرسنال مع بيرنلي بدون أهداف الأحد وهو رابع تعادل على التوالي لفريق أرتيتا في الدوري الإنجليزي. وبهذا يكون أرتيتا حقق فوزا وحيدا في أول سبع مباريات خاضها مع الفريق منذ توليه المهمة خلفا لأوناي إيمري في ديسمبر الماضي.

وأحرز لاعبو الفريق ثمانية أهداف فقط خلال هذه المباريات. ونقلت شبكة سكاي سبورتس الرياضية عن أرتيتا قوله :علينا تحسين نوعية أدائنا. ما نزال بعيدين عن تحقيق ما أريده وتعزيز الأسلوب الهجومي وتقديم أداء يربك الخصوم. لكن هكذا تسير الأمور.

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وأضاف المدرب الإسباني :خلال الأسبوعين المقبلين ستكون أمامنا فرصة أكبر للتدريب وسنستغلها. نحتاج لعودة بعض اللاعبين من الإصابة وسنحاول بذل قصارى جهدنا لتحسين أداء الفريق.

ويحتل أرسنال المركز العاشر بين فرق الدوري الانجليزي العشرين برصيد 31 نقطة من 25 مباراة وسيعود لمباريات الدوري في مواجهة نيوكاسل يونايتد في 16 فبراير الجاري.

ونقل موقع أرسنال الرسمي على الانترنت عن المدرب أرتيتا قوله: السفر إلى مكان بعيد أمر جيد. لقد تعرض اللاعبون للكثير من المعاناة.أخر شهرين أو ثلاثة كانت صعبة على اللاعبين ولذا فأنا أريد أن أمنحهم راحة لبضعة أيام. بعد ذلك سنذهب إلى دبي حيث نبدأ العمل والتركيز على مواجهة نيوكاسل.