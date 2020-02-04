موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره حرس الحدود، في السابعة والنصف مساء الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء، متأثرا بتعادله في الجولة الماضية أمام وادي دجلة 1-1.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من 13 مباراة، فيما يأتي الحرس في المركز العاشر بـ18 نقطة.

تشكيل الزمالك

يغيب عن الفريق المهاجم مصطفى محمد للإيقاف، بسبب حصوله على 3 إنذارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالي:

أبو جبل

حازم إمام ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي

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طارق حامد وفرجاني ساسي وبن شرقي وأوباما وشيكابالا

عمر السعيد

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