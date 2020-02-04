بيراميدز يعلن رسمياً عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي

نادي بيراميدز أعلن منذ ساعات قليلة في بيان له عن قرار عدم إذاعة مباراته القادمة في الدوري الممتاز المصري أمام النادي الأهلي، والتي من المقرر أن تقام هذه المباراة يوم الخميس 6 فبراير 2020، على ملعب استاد الدفاع الجوي، وتأتي هذه المباراة في اطار مباريات الجولة السادسة عشر للدوري المصري، وقد أكدت ادارة بيراميدز أن قرار عدم اذاعة مباراة الأهلي بسبب الشركة الراعية لمباريات الدوري المصري، ومن خلال هذا المقال نبرز لكم هذا القرار وأسبابه تفصيليا.

أسباب اعلان بيراميدز عدم اذاعة مباراته ضد الأهلي في الدوري المصري

صرحت ادارة نادي بيراميدز أن قرار النادي الذي صدر اليوم بشأن عدم اذاعة مباراة الأهلي، جاء بسبب عدم التزام الشركة الراعية لمباريات الدوري، وهي شركة بريزنتيشن سبورت، حيث اكدت الادارة أن الشركة حتي الآن لم تقم بتوقيع عقود البث الفضائي مع نادي بيراميدز ، كما أكد البيان الذي أصدره نادي بيراميدز أنه حتي الان لم يحصل على مستحقاته المالية عن اذاعة مباريات الموسم الماضي من شركة بريزنتيشن، رغم انتهاء الموسم الماضي منذ شهور، وبدء الموسم الجديد،و أن اتحاد الكرة كان يشترط أن يحصل على نسبته من حقوق البث حتي يقوم بفتح باب القيد، وهو ما اضطر لنادي بيراميدز لسداد تلك القيمة المالية لقيد لاعبيه دون أن يحصل على أي مقابل مادي من الشركة الراعية.