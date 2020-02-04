شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستبعد شيكا وجنش وساسى من قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز والتى استبعد منها محمود عبد الرازق شيكابالا والكونغولى كاسونجو والتونسى فرجانى ساسى ومحمود جنش.

وتضم القائمة:

محمد عواد - محمد ابو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- حازم امام في خط الدفاع

طارق حامد - محمد حسن - احمد سيد زيزو - يوسف اوباما - اسلام جابر - محمد عنتر - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي في خط الوسط

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عمر السعيد في خط الهجوم.

وحصل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على إذن بالراحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادى استعدادا لمواجهة حرس الحدود ببطولة الدورى.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على منح اللاعب راحة من مران اليوم فى ظل غيابه عن مواجهة حرس الحدود لحصوله على ثلاثة إنذارات.

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدا الأربعاء فى الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

الزمالك يخوض مباراة الغد محتلا المركز الخامس فى الدورى برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 4 مباريات والهزيمة فى مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف، فى المقابل فان فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز فى 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات واحرز لاعبوه 12 هدف واستقبلت شباكه 11 هدفا.