شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر مديرا فنيا للسويس خلفا لتامر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة منتخب السويس بقيادة ميدو هلال تعيين أشرف خضر المدير الفنى السابق للمريخ البورسعيدى لقيادة الفريق فنيا خلفا لـ تامر مصطفى الذى رحل لقيادة القناة.

كان مجلس إدارة السويس قد تعاقد مع تامر مصطفى بعد رحيل محمد صلاح الذى تولى القيادة الفنية للترسانة، إلا أن نجم المقاولون الأسبق لم يستمر كثيرا مع أبناء الغريب نظرا للأزمة المالية التى يمر بها الفريق وعدم استطاعة مجلس الإدارة تلبية الطلبات المادية للاعبين.

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واصل فريق سيراميكا كليوباترا ابتعاده بصدارة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة عشر بعد تعادله على ملعبه أمام النصر بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة فى المركز الأول بينما ارتفع رصيد الضيوف إلى 16 نقطة فى المركز الثامن للمجموعة.

كما استعاد منتخب السويس تحت قيادة مديره الفنى تامر مصطفى عافيته وحقق فوزًا غاليًا خارج ملعبه على كوكاكولا بهدفين مقابل لا شىء رافعًا رصيده إلى 20 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة، بينما تجمد رصيد كوكاكولا عند 17 نقطة فى المركز السابع، كما تعادل الترسانة على ملعبه أمام النجوم بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 13 نقطة فى المركز العاشر بينما ارتفع رصيد النجوم إلى 18 نقطة ومازال فى المركز الخامس.

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن تحقيق المريخ البورسعيدى لفوزه الأول بالمسابقة على حساب القناة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ومازال فى المركز قبل الأخير، بينما توقف رصيد أبناء القناة عند 19 نقطة وهبط للمركز الرابع، كما فاز الزرقا على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شىء رافعًا رصيده إلى 8 نقاط، بينما توقف رصيد أبناء المنوفية عند 14 نقطة، فى الوقت الذى تعادل فيه بتروجت على ملعبه ببتروسبورت مع الداخلية بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.