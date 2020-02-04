شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر تعهدا حكوميا لحماية بعثة الزمالك فى قطر للمشاركة فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيسافر إلى قطر للمشاركة فى السوبر الأفريقى حال وصول تعهد أمنى حكومى رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، حيث تم طباعة تى شيرتات تحيا مصر وصور السيسى وسيتم توزيعها على اللاعبين لرفعها فى الاستاد هناك.

وأَضاف منصور أن هناك وفدا سافر أول أمس إلى المغرب، ومعهم هانى أبو ريدة، فى نفس الطائرة، وتم تحديد موعد مع المدير التنفيذى وأعضاء الكاف واطلعوا على المستندات باللغة الإنجليزية والفرنسية. وأشار رئيس النادى إلى أن الكاف أبلغنا انه سيحصل على تعهد كتابى من الحكومة القطرية والاتحاد القطرى بضمان وسلامة اللاعبين، والقبض على أبو سنيدة ضابط المخابرات القطرى، مثلما حدث فى السودان للحفاظ علي سلامة وحياة البعثة المغادرة، كما أن الزمالك اشترط موافقة الحكومة المصرية على المشاركة فى المباراة.

وتطرق منصور إلى أن رأيه الشخصى هو عدم تفضيل السفر، حتى وإن وافقت الحكومة المصرية، لذلك نحن فى انتظار وصول خطاب من الكاف بالتعهد الأمنى والحكومى الرسمى من الاتحاد القطرى وكذلك موافقة الحكومة المصرية.

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واختتم حديثه أنه حال عدم وصول التعهد من الكاف، مع رفض الحكومة المصرية سيتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية حالة توقيع عقوبات من الكاف على الزمالك.

ورفض رئيس نادى الزمالك سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.