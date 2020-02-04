شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النادى الأهلى أن يربح جولة مهمة فى مشوار دورى أبطال أفريقيا، بالتأهل إلى ربع نهائى البطولة بعد مباراة عصيبة خاضها الفريق الأحمر أمام الهلال السودانى فى ختام دور المجموعات، انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين، ليحجز الأهلى تأشيرة التأهل كثانى مجموعته مع النجم الساحلى التونسى، ولكن المعركة ما زالت مستمرة نحو حلم التتويج بلقب دورى الأبطال بعد غياب سبع سنوات عن الدولاب الأحمر.

وتشهد قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الأربعاء، لتحديد مواجهات هذا الدور، مواجهات صعبة للنادى الأهلى، حيث من المتوقع أن يواجه واحداً من أوائل المجموعات الأخرى وهى: مازيمبى الكونغولى، الترجى التونسى، صن داونز الجنوب أفريقى.

ونسرد فى التقرير التالى تاريخ مواجهات الأهلى مع الأندية المرشح لمواجهتها فى دور الـ 8

الأهلى وصن داونز

عدد المواجهات: 6 مباريات

فاز الأهلى فى 3 مباريات

تعادل الفريقان فى مباراتين

خسر الأهلى مباراة واحدة بخماسية نظيفة

الأهلى ومازيمبي

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عدد المواجهات: 4 مباريات

فاز الأهلى فى مباراتين

تعادل الفريقان مباراة واحدة

فوز مازيمبى مباراة واحدة

الأهلى والترجى

عدد المواجهات: 16 مباراة

فاز الأهلى 6 مباريات

فاز الترجى 4 مباريات

تعادل الفريقان فى 6 مباريات