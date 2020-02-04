شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لكهربا: مش هتنفع فى الأهلى ولك علاقة بأبو سنيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك السابق والأهلى الحالى، لن يحقق نجاحاً مع القلعة الحمراء، بعد الانضمام للأهلى فى يناير الماضى عقب فسخ تعاقده مع الزمالك.

وقال منصور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام حالياً فى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة: بقول لكهربا بشاير زكى النتيرى موجودة ومش هتنفع فى الأهلى.. وليه علاقة بأبو سنيدة وقاله مرتضى داس على إيدى.

أضاف منصور: "بعض المحرضين عايزين يدخلوا أكل مسمم جوه النادى.. بسكويت يجيب إسهال ويخلصوا ع النادى وتبقى حالة تسمم عامة".

أتى المؤتمر الصحفى لمجلس إدارة نادى الزمالك لإعلان الموقف النهائى لمجلس إدارة قلعة ميت عقبة، من خوض مباراة السوبر الأفريقى، وذلك بعدما تقدم النادى الأبيض بطلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمطالبة قطر بتعهد رسمى يضمن حماية بعثة النادى الأبيض فى الدوحة، حيث سيشارك الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

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وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، موعداً لبطولة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى، على ملعب نادى الغرافة القطرى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

ورفض رئيس نادى الزمالك، سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.