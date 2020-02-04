شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أنتظر تعهد كتابي من قطر بتأمين الزمالك لخوض السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتعهد كتابي من الحكومة القطرية بتأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في قطر وعدم تقييد حريتهم، لخوض في السوبر الأفريقي.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قال «منصور» في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم، الثلاثاء، «أنتظر موافقة الحكومة المصرية على خوض مباراة السوبر الأفريقي، والتعهد الخاص بتأمين البعثة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبعدها سنعمل بقرار مجلس الإدارة».
وأضاف: «عن نفسي غير راض بالمرة عن السفر إلى قطر، ولكني سأحترم قرار الأغلبية بمجلس الإدارة».
وأتم: “قمنا بطباعة قمصان للفريق مكتوب عليها تحيا مصر وتحمل صورة الرئيس السيسي«.
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