اخبار الرياضه

فرجاني ساسي ينتظم في مران الزمالك.. وإراحة مصطفى محمد

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي ينتظم في مران الزمالك.. وإراحة مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

شارك التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، اليوم الثلاثاء.

Advertisements

وخاض اللاعب المران بشكل طبيعي بعد غيابه عن تدريب امس بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأصبح اللاعب جاهزًا لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل، حصل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، على إذن بالراحة من التدريبات الجماعية، في ظل غيابه عن مواجهة حرس الحدود لحصوله على ثلاثة إنذارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرجاني ساسي ينتظم في مران الزمالك.. وإراحة مصطفى محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا