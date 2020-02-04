شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي ينتظم في مران الزمالك.. وإراحة مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شارك التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، اليوم الثلاثاء.

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وخاض اللاعب المران بشكل طبيعي بعد غيابه عن تدريب امس بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأصبح اللاعب جاهزًا لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل، حصل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، على إذن بالراحة من التدريبات الجماعية، في ظل غيابه عن مواجهة حرس الحدود لحصوله على ثلاثة إنذارات.