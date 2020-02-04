شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: هاتفي تعرّض للاختراق بهدف إحداث فتنة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة الرسائل التي خرجت من هاتفه إلى مسؤولي الدولة دون علمه أو معرفته بها خلال الشهور الماضية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قال «منصور»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء: «تم اختراق هاتفي بشكل إجرامي لعمل فتنة داخل مصر، لأن الرسائل نالت رموز الدولة والرياضة والسياسة والدين ورجال الأعمال من أجل عمل فتنة غير مسبوقة».

وأضاف: «قدمت بلاغًا لوقف الخطوط الخاصة بي، ومع ذلك إرسال الرسائل استمر لجميع رموز مصر، والسب والقذف والإهانة مستمرة ضد الجميع».