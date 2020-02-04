شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كيف أخوض السوبر الأفريقي في قطر؟.. تلقيت تهديدات بالقتل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تلقى رسائل تهديد واضحة وصريحة بقتله وقتل أبنائه وأحفاده، في حال استمرار معارضته للنظام القطري.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أذاع مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، تسجيلات خاصة لفرد مصري أثناء مكالمته مع الضابط القطري أبوسنيدة، من أجل استعجال قرار اغتياله، حيث أشار إلى وجود حملة شرسة ضده خلال الفترة الأخيرة.
وتابع رئيس النادي الأبيض أنه تلقى رسالة تؤكد إيقاف هذه الحملة ضده في حال اعتذاره لقطر.
وأضاف: «كيف أخوض مباراة السوبر الإفريقي في وجود كل هذا الكم من التهديدات الصريحة بالقتل».
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: كيف أخوض السوبر الأفريقي في قطر؟.. تلقيت تهديدات بالقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.