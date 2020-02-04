شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كيف أخوض السوبر الأفريقي في قطر؟.. تلقيت تهديدات بالقتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تلقى رسائل تهديد واضحة وصريحة بقتله وقتل أبنائه وأحفاده، في حال استمرار معارضته للنظام القطري.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أذاع مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، تسجيلات خاصة لفرد مصري أثناء مكالمته مع الضابط القطري أبوسنيدة، من أجل استعجال قرار اغتياله، حيث أشار إلى وجود حملة شرسة ضده خلال الفترة الأخيرة.

وتابع رئيس النادي الأبيض أنه تلقى رسالة تؤكد إيقاف هذه الحملة ضده في حال اعتذاره لقطر.

وأضاف: «كيف أخوض مباراة السوبر الإفريقي في وجود كل هذا الكم من التهديدات الصريحة بالقتل».