شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: مانشستر يونايتد فكّر في التعاقد مع لاعب عمره 36 عامًا في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ادعت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية اهتمام نادي مانشستر يونايتد بخدمات لاعب برايتون جلين موراي، صاحب الـ 36 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشهر الماضي.

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وكان مانشستر يونايتد يبحث عن مهاجم خلال انتقالات يناير، وفكر مسؤولوه في اللحظات الأخيرة بالاستعانة بخدمات «موراي»، الذي لم يشارك كثيرًا هذا الموسم، إذ لم يبدأ سوى 4 مباريات فقط.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة ماركوس راشفورد الطويلة جعلت اليونايتد في أشد الحاجة للعثور على مهاجم، فيما لاقى صعوبات في إقناع الأندية بالتخلي عن لاعبيها بالأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، ليحول المدير الفني أولي جونار سولشاير أنظاره إلى «موراي»، الذي يعرف بعشقه للشياطين الحمر منذ الطفولة.

وقرر اليونايتد في النهاية التحول إلى مهاجم واتفورد السابق، أوديون إيجالو، ليحصل عليه على سبيل الإعارة من ناديه الصيني شنجهاي شينهوا حتى نهاية الموسم.