شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يصرف مكافأة فوز وإجادة للاعبيه بعد التغلب على الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، صرف مكافأة للاعبين عقب الفوز على الإسماعيلي، وكذلك صرف مكافأة إجادة لتحفيزهم قبل مباراة الاتحاد السكندري. وكان أسوان حقق فوزًا غاليًا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب استاد أسوان، أمس، ليرفع رصيده إلى ١٥ نقطة، يبتعد بها عن فرق المؤخرة.

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