شكرا لقرائتكم خبر عن قرار «كلوب» يكلف شروزبري خسائر تقترب من نصف مليون جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سيكلف قرار المدير الفني الألماني لليفربول الإنجليزي يورجن كلوب بخوض فريق الشباب لمباراة الليلة أمام شروزبري، في لقاء الإعادة من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، الأخير قرابة نصف مليون جنيه إسترليني.

وخفض نادي ليفربول، الذي سيستضيف مباراة الليلة على ملعبه، أسعار تذاكر المباراة من 10-50 جنيهًا إسترلينيًا إلى 15 جنيها إسترلينيا للبالغين وجنيه إسترليني واحد فقط لمن في عمر الـ 17 أو أقل، بسبب عدم تواجد نجوم الفريق في المباراة.

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وسيحصل شروزبري على 72 ألف جنيه إسترليني من حق البث، بالإضافة إلى 45% من عائدات بيع التذاكر، ليؤثر قرار ليفربول مباشرة على أرباح فريق الدرجة الثالثة.

وكان شروزبري قد حصل في مواجهته مع مانشستر يونايتد في 2016 في الدور الخامس من البطولة نفسها على أرباح بلغت مليون جنيه إسترليني استغلها في بناء ملعب تدريب جديد.

وعلق المدير الفني لشروزبري سام ريكيتس قائلًا، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية: «الأرباح مهمة جدًا لناد مثلنا، بالنسبة لناد مثلنا إذا كنا نلاعب الفريق الأول لليفربول فإنك تجني من نصف مليون جنيه إسترليني إلى 600 ألف جنيه إسترليني، مقارنة بـ100 ألف جنيه إسترليني إلى 150 ألف جنيه إسترليني، وبالنسبة لناد مثلنا فكل قرش يفرق، هذا أكثر شيء محبط أننا سنفقد الأرباح».

وأضاف: «هذا المال هو فرصة لنا لبناء شيء يستمر لـ 10 أو 15 عامًا».