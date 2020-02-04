شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي جاهز للمشاركة أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يشارك جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

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وتغيب أجايي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، أمس الإثنين، بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن اللاعب حصل على أدوية للبرد وراحة، حتى يتسنى له المشاركة في مران اليوم، واللحاق بمباراة بيراميدز.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام بيراميدز ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.