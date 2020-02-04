شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي جاهز للمشاركة أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يشارك جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وتغيب أجايي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، أمس الإثنين، بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.
وذكر الموقع الرسمي للنادي أن اللاعب حصل على أدوية للبرد وراحة، حتى يتسنى له المشاركة في مران اليوم، واللحاق بمباراة بيراميدز.
ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام بيراميدز ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر أجايي جاهز للمشاركة أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.