اخبار الرياضه

أجايي جاهز للمشاركة أمام بيراميدز

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي جاهز للمشاركة أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يشارك جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

Advertisements

وتغيب أجايي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، أمس الإثنين، بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن اللاعب حصل على أدوية للبرد وراحة، حتى يتسنى له المشاركة في مران اليوم، واللحاق بمباراة بيراميدز.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام بيراميدز ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجايي جاهز للمشاركة أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا