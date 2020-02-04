نجم ليفربول يسعى لمعادلة إنجاز لويس سواريز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

تسيل أرقام لويس سواريز، لعاب نجوم ليفربول، ففي المباراة الماضية تفوق محمد صلاح على مهاجم الريدز السابق في عدد الأهداف المُسجلة ببطولة الدوري الإنجليزي، أما اليوم، فقد جاء الدور على كورتيس جونز لمُعادلة إحدى إنجازات نجم برشلونة.



ويستقبل ليفربول مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب الأنفيلد، نظيره شروزبري تاون، في مباراة الإعادة من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد انتهاء المباراة الأولى بنتيجة التعادل الإيجابي (2/2).

وبحسب الموقع الرسمي للريدز، فإن كورتيس جونز سيُعادل إنجاز لويس سواريز، إذا سجل هدفاً أمام شروزبري تاون، حيث سيكون النجم الشاب ثاني لاعب (بعد المهاجم الأوروجوياني)، يُسجل في 3 مباريات متتالية مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وكان كورتيس جونز قد هز شباك شروزبري تاون في لقاء الذهاب (2/2)، كما سجل أمام إيفرتون في المرحلة الماضية خلال اللقاء الذي انتهى بفوز أحمر الميرسيسايد بهدف نظيف.

أما لويس سواريز، فقد سجل في 3 مباريات متتالية بكأس الاتحاد الإنجليزي، عندما كان لاعباً في صفوف ليفربول خلال الموسم (2011/2012)، وهز وقتها شباك برايتون (6/1) وستوك سيتي (2/1) ثم إيفرتون في نصف النهائي (2/1).

وفي نفس السياق، أشار الموقع الرسمي للريدز، إلى أن جونز أصبح ثاني أصغر لاعب (18 عاماً و361 يوماً) يسجل في مباراتين متتاليتين مع ليفربول منذ رحيم سترلينج في 2014.

وسيلعب شروزبري لأول مرة في الأنفيلد، وبالتالي فهو الفريق الإنجليزي رقم 99 الذي يحل ضيفاً على ليفربول في جميع المسابقات، ومن الفرق الـ98 السابقة، هناك 8 فقط حققت الانتصار في أول زيارة لهذا الملعب، كان آخرها ويمبلدون في شهر مارس من عام 1987.