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ويليان يرفض برشلونة ويأمل في البقاء مع تشيلسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

يبقى ​ويليان​ متفائلاً بالنسبة للبقاء مع ​تشيلسي​، وقالت صحيفة "ميرور" إن جناح تشيلسي، ويليان، حريص على توقيع عقد تمديد، مع انتهاء سريان صفقته الحالية في الصيف.

ولقد تم ربطه بالانتقال إلى ​برشلونة​، لكنه يعتقد أنه سعيد في لندن وليس لديه الرغبة في المغادرة.

ولم يكن للاعب وجود منتظم في تشكيلة الفريق هذا العام، حيث حقق 19 بداية في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​، لكنه جزء مهم من تشكيلة الفريق، ومن المرجح أن يرغب ​فرانك لامبارد​ في الاحتفاظ باللاعب الذي كان خادماً قيماً لفريق تشيلسي منذ انضمامه اليه في العام 2013.  

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