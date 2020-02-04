ويليان يرفض برشلونة ويأمل في البقاء مع تشيلسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
يبقى ويليان متفائلاً بالنسبة للبقاء مع تشيلسي، وقالت صحيفة "ميرور" إن جناح تشيلسي، ويليان، حريص على توقيع عقد تمديد، مع انتهاء سريان صفقته الحالية في الصيف.
ولقد تم ربطه بالانتقال إلى برشلونة، لكنه يعتقد أنه سعيد في لندن وليس لديه الرغبة في المغادرة.
ولم يكن للاعب وجود منتظم في تشكيلة الفريق هذا العام، حيث حقق 19 بداية في الدوري الإنكليزي الممتاز، لكنه جزء مهم من تشكيلة الفريق، ومن المرجح أن يرغب فرانك لامبارد في الاحتفاظ باللاعب الذي كان خادماً قيماً لفريق تشيلسي منذ انضمامه اليه في العام 2013.
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