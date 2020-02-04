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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جاريث بيل يفضل الصين او الولايات المتحدة على العودة الى انجلترا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
اشارت صحيفة الدايلي ستار البريطاني الى ان مهاجم نادي ريال مدريد الويلزي غاريث بيل يفضل الانتقال الى الدوري الصيني او الدوري الاميركي لكرة القدم عوضاً عن العودة الى الدوري الانجليزي الممتاز.
وعلى الرغم من وجود عامين اضافيين في عقد اللاعب الويلزي مع ريال مدريد، يرغب المدير الفني الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان في التخلي عن اللاعب الذي لم يرقى بحسب الجهاز الفني للفريق للمستوى المطلوب منه.
واضافت الصحيفة البريطانية ان بايل يفضل البقاء في مدريد يلعب الغولف مع راتب كبير عوضاً عن العودة الى توتنهام.
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