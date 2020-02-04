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جاريث بيل يفضل الصين او الولايات المتحدة على العودة الى انجلترا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

اشارت صحيفة الدايلي ستار البريطاني الى ان مهاجم نادي ​​ الويلزي غاريث بيل يفضل الانتقال الى الدوري ​الصيني او الدوري الاميركي لكرة القدم عوضاً عن العودة الى الدوري الانجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من وجود عامين اضافيين في عقد اللاعب الويلزي مع ريال مدريد، يرغب المدير الفني الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان في التخلي عن اللاعب الذي لم يرقى بحسب الجهاز الفني للفريق للمستوى المطلوب منه.

واضافت الصحيفة البريطانية ان بايل يفضل البقاء في مدريد يلعب الغولف مع راتب كبير عوضاً عن العودة الى توتنهام.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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