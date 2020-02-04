شكرا لقرائتكم كارتيرون يجتمع بلاعبى الزمالك لرسم ملامح خطة الفوز على حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشرح كارتيرون بعض الأمور الفنية المراد تطبيقها خلال مواجهة حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية الفوز باللقاء بعد الصعود الى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الفريق نظيره حرس الحدود غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.‎

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يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

ومن المقرر أن يعلن اليوم الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر ومن المنتظر أن تشهد القائمة عودة كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا لقائمة المباراة عقب غيابهم عن مباراة أول أغسطس الانجولي الماضية، بعدما قرر كارتيرون إراحتهم من المباراة خوفًا من تعرضهم للإجهاد من ضغط المباريات.

كماقرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، منح لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مكافآت استثنائية بخلاف لائحة الفريق حال نجاح اللاعبين فى الحصول على بطولتى السوبر الأفريقى والمصرى والمقرر لهما فبراير الجاري، حيث يواجه الزمالك نظيره الترجى التونسى يوم 14 فبراير الجارى على لقب السوبر الأفريقي، على أن يواجه الأهلى يوم 20 من نفس الشهر على لقب السوبر المصري.